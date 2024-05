Come sta la principessa Kate, parla il marito William: lo strappo al riserbo ufficiale dopo la diagnosi di cancro

Arriva un piccolo segnale di fiducia sulle condizioni di salute della principessa Kate, nonostante il rigido riserbo imposto dalla casa reale britannica. È il principe William a parlare della consorte e futura regina, dopo la diagnosi di cancro annunciata lo scorso marzo. Durante la seconda giornata di visita in Cornovaglia, una donna ha chiesto a William come stesse la principessa di Galles: «Sta andando bene», è stata la risposta, rilanciata dai media britannici. Per l’erede al trono di Carlo III quella in Cornovaglia è stata la prima uscita pubblica di più di un giorno da quando si è appreso della malattia di sua moglie. William ha visitato oggi il St Mary’s Community Hospital, su una delle isole del piccolo arcipelago delle Scilly. Nel corso della giornata, l’erede al trono ha provato a mostrarsi rilassato e sorridente. Ha anche parlato dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, che sarebbero stati «molto gelosi» nei giorni scorsi per il suo viaggio in Cornovaglia. Di quel territorio, William porta anche il titolo, in veste di duca, e ha promesso di portarli in Cornovaglia per il prossimo anno.

Una capo-infermiera dell’ospedale, Lynda McHale, gli ha infine affidato una lettera, scritta dalla propria nipotina, con auguri di pronta guarigione destinati sia a Kate – alle prese da fine febbraio con la chemioterapia, a quanto si è appreso – sia a re Carlo III: al quale è stato a sua volta diagnosticato un cancro, ma che è già tornato da qualche giorno a una graduale ripresa della propria attività pubblica esterna, sfociata fra l’alto ieri in una visita a sorpresa in una base militare britannica fuori Londra, nella contea dell’Hampshire.

