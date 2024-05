Angelina Mango canta «Imagine» prima della finale dell’Eurovision: «È il messaggio più forte che posso condividere» – Il video

Domani 11 maggio Angelina Mango rappresenterà l’Italia alla serata finale dell’Eurovision Song Contest di Malmo, nel pomeriggio di oggi l’incursione nella sala stampa e queste parole, pronunciate in inglese: «Ciao a tutti, sono qui perché ci tenevo a poter dire il mio pensiero, a modo mio e con le mie parole. Quando sono arrivata qui – ammette emozionata – ho visto artisti come me che vivono di musica e parlano con la loro musica e che condividono lo stesso sogno. Ieri sera mi sono esibita sul palco di Eurovision con il cuore colmo di amore. Sono andata a letto orgogliosa di me e orgogliosa di tutti noi. Oggi ancora una volta voglio che sia la musica a parlare e questo è il messaggio più forte che io possa condividere». A quel punto, accompagnata da un chitarrista, accerchiata dalla stampa europea, la vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con La noia, appunto, con la quale gareggia e con la quale ieri fuori gara ha infiammato il pubblico, intona una versione acustica di Imagine di John Lennon. Impossibile non pensare che il riferimento sia al clima di guerra che si vive in diverse parti del mondo in questo momento, forse anche alle proteste, fuori e dentro la Malmo Arena, nei confronti della collega israeliana, che ieri si è esibita accompagnata da un coro di fischi.

Leggi anche: