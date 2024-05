Perché Joost Klein è stato squalificato dall’Eurovision? Cosa è successo con la donna che l’ha denunciato: la versione degli olandesi

La donna della troupe ha denunciato il cantante olandese per «intimidazioni», dopo che le avrebbe rivolto «insulti sessisti» secondo i media svedesi. La ricostruzione della Tv olandese Avrotros che protesta per la decisione «sproporzionata» che ha escluso l’artista dalla finale

Protesta l’emittente televisiva olandese Avrotros dopo la squalifica di Joost Klein a poche ore dalla finale dell’Eurovision. Una decisione considerata «sproporzionata» da parte degli olandesi, presa dall’Ebu dopo che il cantante è stato denunciato da una donna della troupe per «intimidazioni». Joost Klein le avrebbe rivolto insulti sessisti dopo essersi esibito sul palco di Malmo giovedì scorso, durante la semifinale della kermesse. A dare questa versione sono stati i media svedesi, sulla base delle poche informazioni rilasciate dalla polizia.

Che cosa è successo nel backstage

Ma che cosa è successo quella sera? Sono gli olandesi di Avrotros a dare una prima versione dei fatti, con maggiori dettagli rispetto a quelli emersi finora. In un post su Instagram, viene confermato che dopo la performance di giovedì di Joost Klein c’è stato un incidente. Contrariamente a quanto previsto dagli accordi, spiegano da Avrotros, «Joost è stato filmato quando era appena sceso dal palco e doveva correre in camerino». A quel punto, l’artista avrebbe «ripetutamente detto che non voleva essere filmato. Questo non è stato rispettato – spiega la nota – Questo ha portato a un movimento minaccioso da Joost verso la telecamera. Joost non ha toccato la donna della telecamera. Questo incidente è stato segnalato, seguito da un’indagine da parte dell’EBU e della polizia».

La delusione degli olandesi

Quando sono emersi i fatti, i responsabili di Avrotros dicono di essersi consultati tra ieri e oggi con l’Ebu. Agli organizzatori dell’Eurovision hanno proposto diverse soluzioni. «Tuttavia, l’EBU ha comunque deciso di squalificare Joost Klein». Una decisione che Avrotros ritiene «molto pesante e sproporzionata. Siamo a favore delle buone maniere, non devono esserci malintesi al riguardo, ma a nostro avviso un ordine di esclusione non è proporzionale a questo incidente». Su tutta la vicenda, gli olandesi si dicono «molto delusi e sconvolti per i milioni di fan che erano così emozionati per stasera. Ciò che Joost ha portato in Olanda e in Europa non sarebbe dovuto finire così».

Leggi anche: