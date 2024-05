Eurovision, Israele la più votata dall’Italia. Ma i dati che ha diffuso la Rai non dovevano esser pubblicati – Il video

Atteso un comunicato da Viale Mazzini. Per le semifinali, in base al regolamento, sono previsti solo i nomi dei dieci finalisti senza alcun dato: ma così non è stato

Ieri, sera in chiusura della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, in corso a Malmö in Svezia, la Rai ha erroneamente diffuso in video le percentuali del televoto. L’israeliana Eden Golan risulta la più votata con il 39,31 per cento dei voti, mentre al secondo posto, a molta distanza, si sono classificati i Paesi Bassi con il 7,32 per cento dei voti. Le percentuali però sono relative alle votazioni in Italia ed erano percentuali che non dovevano uscire. La diffusione dei risultati del televoto è infatti vietata dal regolamento EBU (European Broadcasting Union). Durante le semifinali ci deve esser solo l’annuncio dei dieci vincitori, anche perché il dato potrebbe influenzare i telespettatori per il voto nella finale. La Rai rischierebbe quindi una misura disciplinare da parte di EBU. Sulla vicenda è atteso, a stretto giro, un comunicato da viale Mazzini.

Eurovision Song Contest, la Rai mostra i risultati del televoto della seconda semifinale dall'Italia, nonostante non sia consentito farlo.



Il 39,31% degli italiani ha votato Israele, al secondo posto i Paesi Bassi con il 7,32% @ultimoranet pic.twitter.com/v0adLn5vgg

