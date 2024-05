Il ministro Lollobrigida: «La siccità per fortuna ha colpito il Sud». Il Pd: «Vergogna, si dimetta»

È polemica per le frasi pronunciate dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, durante il Question time di ieri alla Camera. Nell’interrogazione del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, il ministro di FdI ha detto: «Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare. E per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante». L’ennesima gaffe, quella di Lollobrigida, che ha scatenato le critiche dell’opposizione: «Come se non bastasse il progetto di autonomia differenziata per spaccare il Paese voluto dal governo Meloni ecco Lollobrigida affermare che la siccità quest’anno colpirà “per fortuna” di più il Sud. È un’ affermazione deplorevole e offensiva di cui un ministro della Repubblica si dovrebbe quanto meno vergognare», ha detto il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

Per il dem le parole di Lollobrigida mostrano «non solo l’evidente inadeguatezza del governo a individuare soluzioni concrete ma pure la beffa della compiacenza del governo perché non piove nel Mezzogiorno». «Non servono ulteriori riprove, Lollobrigida deve fare una cosa e una soltanto: dimettersi con effetto immediato – conclude Barbagallo – E provare vergogna per quanto affermato nel silenzio – tanto imbarazzato quanto complice – di tutti i rappresentanti del suo partito e dell’intero centrodestra».

