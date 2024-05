Lollobrigida si scusa (a suo modo) per la frase sulla siccità nel Meridione: «Sciacalli» – Il video

«Sciacalli prestati al giornalismo anche questa volta tentano di strumentalizzare qualcosa che io, ovviamente, non ho mai pensato». Replica così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, alle polemiche suscitate dalla sua risposta al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio al Question Time al Senato. «Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare», ha detto l’esponente di Fratelli d’Italia in Aula. Ma la domanda di Bergesio, precisa oggi Lollobrigida in un video pubblicato su Facebook, «era sulla siccità in Piemonte». Il cognato della premier Giorgia Meloni respinge dunque ogni accusa e rivendica l’operato dell’esecutivo: «Questo Governo ha messo al centro l’agricoltura, ha affrontato i temi della siccità, si sta occupando anche di trovare le risorse per aiutare i nostri allevatori, i nostri agricoltori della Sicilia in particolare».

Nel video pubblicato su Facebook, Lollobrigida riconosce le difficoltà che ha avuto la Sicilia per la siccità. E poi contrattacca: «Ovviamente altri sciacalli prestati alla politica cercano in queste ore di fare casino, di creare un fumo intorno a un decreto straordinariamente importante», aggiunge il ministro. «Comunque – continua – visto che la cosa più banale è quella di scusarsi anche delle cose che non hai detto e che non hai mai pensato, lo faccio volentieri per quelli che leggendo la notizia si dovessero sentire offesi». Non solo: per rimarcare la propria vicinanza al Sud, Lollobrigida ricorda che è proprio in Sicilia che si svolgerà il prossimo vertice del G7 a guida italiana sull’agricoltura. «Sarà l’unico G7 – precisa – che si svolgerà in quella regione, con i grandi del mondo che parleranno con i rappresentanti dei Paesi dell’Africa nell’isola di Ortigia».

