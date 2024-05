Roma, scontri tra polizia e studenti in protesta contro gli Stati Generali della Natalità – Il video

C’è stato qualche momento di tensione tra manifestanti e polizia a Roma pochi minuti fa nel corso del corteo che vede la partecipazione di giovani che aderiscono alle realtà Aracne, Zaum, Coordinamento Collettivi Sapienza, studenti delle scuole superiori e realtà trasfemministe contro gli Stati Generali della natalità. «È stato caricato il corteo transfemminista che ha provato a portare la propria rabbia all’auditorium», accusano gli organizzatori sui social. In tutto i manifestanti sono 250, gran parte minori, partiti stamane da piazzale degli Eroi. Il punto finale della manifestazione è previsto a piazza Cavour ma probabilmente un gruppo ha tentato di raggiungere l’Auditorium della Conciliazione dove è in corso l’evento degli Stati Generali della Natalità (stamane è intervenuto Papa Francesco). Secondo gli organizzatori un sedicenne, dopo le cariche, è stato fermato. Mentre si contano tra i quattro e cinque i manifestanti feriti. In particolare una ragazza, colpita alla testa da uno degli agenti. Durante la manifestazione è stato bruciato il programma “Educare alle relazioni” del ministro Valditara. «Gridiamo per tutte le donne che più non hanno voce», hanno gridato i ragazzi.

Leggi anche: