Aeroporto di Bologna chiuso più di un’ora per un errore di lettura: «Non c’era nessuna pistola in valigia, solo una sagoma»

L’Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi è rimasto chiuso due ore questo pomeriggio – 13 maggio – a causa dell’errore di lettura di un macchinario nuovo, arrivato di recente. Lo spiega la Questura del capoluogo emiliano, in una nota che chiarisce quanto avvenuto questo pomeriggio nello scalo. Poco dopo le 16 all’aeroporto Guglielmo Marconi. di Bologna è scattato il protocollo di sicurezza che ha imposto la chiusura dello scalo emiliano. La decisione è stata presa, riferisce l’Ansa, dopo che la Polaria ha rinvenuto una pistola in una valigia. I primi tre voli in arrivo al Marconi – da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma – sono stati dirottati su altre destinazioni, seguiti poi da altri otto. L’attività è ripresa dopo più di un’ora di stop, in seguito alle verifiche che hanno dato esiti negativi. Tutti i voli previsti dalle 14.30 in poi sono slittati al tardo pomeriggio. Le operazioni sono state sospese dalle 15 alle 16.15, a causa di un «errore di lettura causato da un nuovo macchinario arrivato di recente» al Marconi. Si tratta di un «errore umano o tecnico» di rilevamento della sagoma di una pistola, per il quale è stato «creato un alert». In ogni caso, sono ancora in corso gli accertamenti, mentre nel bagaglio non è stata trovata alcuna arma. L’attività è ripresa regolarmente ma nove voli in partenza sono stati cancellati e altri sono partiti in forte ritardo. Undici in tutto quelli dirottati su altri scali.

