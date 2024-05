Covid, escort e mascherine nell’indagine su Giovanni Toti e Spinelli a Genova: «Tre ragazze, non due, alle 10, grazie»

Nell’inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti c’è anche un tentativo di frode al servizio sanitario nazionale. Mentre i dati sui contagiati dal Coronavirus per ottenere più vaccini hanno portato all’accusa di falso nei confronti del governatore, questa vicenda è collegata all’ombra della mafia su Genova. Nell’intercettazioni infatti due soggetti del clan dei Riesini parlano di un affare da 1,2 milioni di euro che riguarda forniture di mascherine. Alla fine non andato in porto. Ma nelle carte ci sono anche i regali per soubrette, massaggiatrici ed escort che giravano intorno agli indagati. Cartier da 10 mila euro, borse Chanel, persino massaggi dal costo di mille euro cadauno. E le intercettazioni delle interessate: «Le ha regalato 10 mila euro di braccialetto. E lei lo ha messo apposta su Instagram».

Le mascherine

L’intercettazione, riportata oggi dal Corriere della Sera, risale all’estate 2020. «Stavo pensando, siccome noi abbiamo un’altissima richiesta di mascherine pediatriche, da bambini, e noi ce le abbiamo, adesso sarebbe, sarebbe un bel colpo. Perché ora le stanno cercando da fare paura, quelle da bimbo, guarda, mi stanno chiamando tutte le farmacie», dice uno dei due soggetti legati ai clan del nisseno all’altro. Che risponde: «Visto che abbiamo Cianci e Toti se agganciamo la Regione abbiamo fatto briscola. Perché lì si parla di milioni di pezzi. Visto che lui vuole una mano, una mano lava l’altra e tutte e due lavano il viso». Cianci è Domenico Cianci, ma dalle carte dell’inchiesta sembra che il progetto non sia andato in porto. Nell’inchiesta l’aggravante mafiosa per la corruzione elettorale è stata contestata al capo di gabinetto di Toti Mauro Cozzani.

Spinelli: «Ho pagato tutti»

Intanto ieri Spinelli, interrogato dal Gip, ha detto di aver dato finanziamenti a tutti i partiti. «Sono stato preso in giro da Toti», ha dichiarato l’imprenditore. Il governatore gli avrebbe promesso cose che poi non ha mantenuto soltanto per avere soldi. Ma lui ha pagato «persino la Bonino, che non conoscevo», ha detto, contro il parere del figlio Roberto. E poi ci sono le donne. Anche se 84enne, Spinelli era sempre pronto ad organizzare week end in dolce compagnia. In questo caso poi Signorini si incaricava di andarle a prenderle e portarle nei luoghi fissati degli incontri. «Hotel de Paris, massaggi, estetista, parrucchiere, consumazioni al Cafe de Paris, Casinò, Train Bleu…». Totale 29.408 euro, interamente saldati dal Casinò di Montecarlo, dove Spinelli è naturalmente un cliente d’oro. «A saldo delle spese sostenute al Casinò per l’anno 2022 Spinelli ha pagato 750 mila euro», annotano i finanzieri.

Le massaggiatrici e le escort

Spinelli è un habitué a Montecarlo. «Tre ragazze, non due, alle 10, grazie», dice all’operatrice dell’hotel. E poi: «Senti, mi serve l’appartamento più la camera, una junior suite. Per stasera e le massaggiatrici domani mattina, due per favore, Pascal e Andrea in camera». C’è poi Signorini che ha uno strano rapporto con una “ragazza del martedì”. Che gli presta 13 mila euro per pagare il catering del matrimonio della figlia. Poi parla con una collega e ci ripensa: «Ho fatto una cazzata. Mi ha chiamato disperato che gli mancavano i soldi del matrimonio, glieli ho dati e ora temo che non me li ridia più. Questa sera vado da lui, come tutti i martedì, e cerco di capire se mi ha preso in giro». Perché secondo lei ha usato i soldi per acquistare un regalo per l'”altra” amante.

Le foto su Instagram e la corruzione dell’anima

Poi l’amica con cui sta parlando le fa vedere alcune foto pubblicate su Instagram: la rivale ha un bracciale di Cartier al polso. «Dodicimila euro di braccialetto! È quello di oro rosa. Gliel’avrà regalato lui per il compleanno». E ancora: «Gliel’ha comprato a Monaco, gliel’ha comprato col vecchio (Spinelli, ndr), sicuro. Il vecchio non è milionario, è miliardario. (A Montecarlo) Paolo voleva portare me la prima volta. E invece c’è andato con lei. Si è fatto prendere sotto da questa vita. Quando lo invita a Montecarlo, lui non dice mai di no. L’altro gli offre di tutto e di più. Paga estetista, parrucchiere, chirurgo estetico. Mi viene proprio da dire che questa è la corruzione dell’anima».

Leggi anche: