Al Bano fa la “cover” all’inno d’Italia e stona prima della finale di Coppa Italia – Il video

L’esibizione del cantante pugliese allo stadio Olimpico non è stata indimenticabile, con una chiusura rivisitata in chiave personale

Non ha fatto impazzire il pubblico l’esibizione di Al Bano prima della finale di coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma tra Atalanta e Juventus. L’anno scorso era toccato a Gaia Gozzi, nel 2022 ad Arisa e l’anno precedente ad Annalisa. E spesso l’esecuzione dell’inno d’Italia viene criticata a posteriori, soprattutto sui social. In questo caso sono stati diversi i motivi che hanno fatto scatenare i commenti negativi: dall’attacco troppo alto, alle stonature in alcuni passaggi, fino alla chiusura, rivista in maniera molto personale. Al Bano infatti ha rielaborato l’ultima frase, «l’Italia chiamò», ripetendo più volte “Italia” prima di pronunciare l’ultima parola.

Leggi anche: