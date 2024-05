Svizzera, un uomo aggredisce i passanti con un coltello prima di essere arrestato: diversi feriti, anche gravi

Un uomo armato di coltello a Zofingen, nel cantone Argovia, nel nord della Svizzera, ha aggredito un passante con un coltello nei presi della stazione intorno alle 16 di mercoledì 15 maggio, prima di colpire altre persone lungo la strada. Diversi i feriti anche gravi, soccorsi dalle ambulanze e dall’elisoccorso, ma la polizia non ha diffuso il numero delle vittime. L’uomo è stato seguito dagli agenti di sicurezza, finché non si è nascosto in un edificio. Dopo due ore, gli agenti sono riusciti a disarmarlo e arrestarlo ma non sono ancora chiare le ragioni del gesto. Durante l’operazione su «vasta scala», come hanno annunciato le autorità sui social, la polizia ha invitato i residenti a evitare la zona della stazione e della piscina comunale, i luoghi dell’aggressione che tuttora rimangono chiusi al transito.

