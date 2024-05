Allegri infuriato dopo la finale di Coppa Italia, le minacce al direttore di Tuttosport: «Ti strappo le orecchie»

Post partita infuocato all’Olimpico quello di Massimiliano Allegri, nonostante la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta. L’allenatore della Juventus è stato espulso durante i minuti finali, dando vita a un piccolo show a bordocampo tra urla e il lancio della giacca e della cravatta. Riportare un trofeo in bacheca dopo tre anni senza vittorie, e alzare la Coppa Italia per la quinta volta in carriera non sono bastati a placare gli animi del mister toscano, il cui futuro è ancora in bilico. Durante i festeggiamenti avrebbe anche allontanato il direttore sportivo Giuntoli sceso sul prato verde per unirsi alla squadra, e in conferenza stampa al termine dell’incontro Allegri si è lasciato scappare alcune dichiarazioni che lascerebbero intendere come il suo futuro sia lontano dalla panchina bianconera per volontà della società. Ma la serata romana di Allegri non si è conclusa lì e il resto l’ha raccontato il direttore di Tuttosport Guido Vaciago. «Allegri, evidentemente alterato, si stava sottoponendo all’ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me», racconta il giornalista sull’incontro nei corridoi dello stadio, «”Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società”».

Lo scontro nei corridoi dell’Olimpico

Queste le parole che gli avrebbe rivolto l’allenatore della Juventus. «A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato», prosegue, «”Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale”, e altre amenità del repertorio della rissa da bar». Il giornalista ha poi aggiunto che Allegri è stato portato via dalla responsabile dell’ufficio stampa della Juventus e un addetto della Lega Serie A: «Spiace per chi si aspettava qualcosa di più cruento e spiace per la maleducazione di chi, soprattutto in pubblico, dovrebbe tenere altro contegno». Nell’articolo in cui ricostruisce l’accaduto, Vaciago si dice disposto a capire la rabbia del mister, probabilmente covata in mesi di tensioni, «è un essere umano e può capitare», e nel confronto ci può stare tutto, perfino l’insulto, «ma la minaccia no. La minaccia è vile, intimidatoria e pure pericolosa, in un mondo dove la possibilità che qualcuno si prenda la briga di metterla in pratica rischi sempre di trovarlo». Il giornalista ha poi rivendicato l’operato del quotidiano che dirige: «La verità, noi di Tuttosport, l’abbiamo sempre scritta e la scriveremo sempre. Insieme alle nostre opinioni, che possono piacere o non piacere (esattamente come il gioco di Allegri), ma restano tali e le esprimiamo con educazione, senza spintoni e restando aperti al dialogo con chiunque voglia contraddirle. Con educazione e senza spintoni, ovviamente».

Leggi anche: