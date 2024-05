Su Fedez nuovo stop della Rai, annullata la partecipazione allo show di Cattelan perché indagato

Non ci sarà Fedez nella prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan su Rai2. Il rapper doveva essere l’ospite principale della prima puntata di «Da vicino nessuno è normale», prevista per lunedì 20 maggio in prima serata. Secondo davidemaggio.it però sul rapper si è abbattuta di nuovo la mannaia della Rai. I vertici di viale Mazzini sarebbero intervenuti per annullare la presenza del rapper in trasmissione, dopo gli sviluppi del caso sul presunto pestaggio a Christian Iovino. Fedez è indagato dalla procura di Milano in concorso per rissa, lesioni e percosse. Per gli inquirenti il rapper sarebbe stato presente al momento del pestaggio del personal trainer, con cui avrebbe litigato qualche ora prima nella discoteca «The club» di Milano. Circostanza smentita dal rapper, che al Salone del Libro di Torino aveva negato di aver assistito al presunto pestaggio sotto la casa di Iovino.

Già in passato Fedez era stato tenuto lontano dagli studi Rai a lungo. Almeno fino allo scorso aprile, quando è stato intervistato a Belve da Francesca Fagnani. Un’intervista che a sua volte avrebbe subito tentativi di censura e rinvii di mesi. La partecipazione di Fedez al programma di Cattelan sarebbe stata legata al suo impegno sulla salute mentale. «Da vicino nessuno è normale» è un omaggio a una celebre frase di Franco Basaglia. Nel corso del programma, Cattelan ospiterà vari personaggi famosi che, attraverso monologhi ed esperimenti sociali, racconteranno le loro paure e le loro piccole e grandi idiosincrasie.

