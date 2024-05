Internazionali di Roma, Zverev conquista la finale davanti a Chiara Ferragni (che però sembra fare il tifo per l’avversario) – Il video

Dopo aver perso il primo set 6-1, Alexander Zverev ha conquistato l’accesso alla finale degli Internazionali Bnl d’Italia. Ad assistere alla sua clamorosa rimonta sul campo romano in terra rossa c’era anche una spettatrice particolare. Si tratta di Chiara Ferragni, che da alcuni video sembra però fare il tifo per l’avversario cileno Alejandro Tabilo. Vestita di verde e con cappellino blu, l’influencer ha firmato autografi e si è concessa ad alcuni selfie con i fan. In mattinata ha assistito anche alla semifinale vinta dalla coppia Errani-Paolini. Nel pomeriggio, Ferragni ha guardato la semifinale maschile e ha condiviso sulle sue storie Instagram uno scambio del match culminato proprio con un punto di Tabilo. Dopo aver perso il primo set 6-1, Zverev ha battuto il rivale cileno vincendo i due set successivi con il punteggio di 7-6 e 6-2. Ora il tennista tedesco se la dovrà vedere contro il vincente dell’altra semifinale tra Nicolas Jarry e Tommy Paul.

