Elezioni europee. Ecco perché questo post di Italia Viva contro Giuseppe Conte al Teatro dal Verme è fuorviante

Lo scorso 10 maggio 2024, sui profili social del partito Italia Viva viene pubblicata un’immagine per sostenere un insuccesso di Giuseppe Conte al Teatro Dal Verme di Milano. L’opera riporta due foto, quella di un teatro pieno durante l’evento di Matteo Renzi e quella della struttura semivuota durante quello del leader del M5s. Il confronto risulta scorretto e fuorviante.

Per chi ha fretta

I post social di Italia Viva sono stati pubblicati a un’ora di distanza dall’inizio dell’evento del M5S.

Lo scatto del 10 maggio utilizzato da Italia Viva risulta realizzato prima dell’evento.

Le foto pubblicate a seguito dell’evento dimostrano che numerosi spettatori hanno preso posto nelle aree vuote mostrate da Italia Viva.

Analisi

Ecco il tweet delle ore 10:11 del 10 maggio 2024:

Le luci e gli orarii

C’è un particolare evidente nell’immagine pubblicata da Italia Viva. La foto relativa all’evento di Matteo Renzi è al buio, mentre l’altra ritrae il teatro con tutte le luci accese. Questo fa pensare che quest’ultima possa essere stata scattata molto prima dell’incontro con il leader M5s. Consideriamo che i post di Italia Viva sono stati pubblicati alle ore 10 di sera del 10 maggio, mentre l’appuntamento con Giuseppe Conte era in corso da appena un’ora.

Le foto del 10 maggio del M5S

Nelle pagine Facebook locali e degli attivisti del M5s si possono trovare diverse foto dell’evento del 10 maggio 2024. Un esempio è il seguente scatto, pubblicato dalla pagina M5S 2050 Milano:

La stessa era stata pubblicata l’undici maggio 2024 da Giuseppe Conte via Instagram:

Nelle gallerie immagini ci sono altre foto, come la seguente che ritrae Giuseppe Conte di spalle mentre parla di fronte al pubblico:

Le foto corrispondono, come possiamo notare dalle persone ritratte nelle prime file.

I posti in fondo

In questa foto, pubblicata dalla pagina Facebook Municipio 5 M5S Milano, è possibile osservare come le ultime file del teatro non fossero vuote come nella foto usata da Italia Viva.

Ecco un confronto:

Quest’ultima immagine riporta anche dei cartelloni, presenti accanto alla regia in fondo al teatro.

Di seguito i punti evidenziati da tenere in considerazione per l’analisi:

Conclusioni

Dalle fotografie presenti online, è possibile dimostrare che il Teatro dal Verme di Milano non fosse mezzo vuoto durante l’evento di Giuseppe Conte.

