«Studiare è un gioco da ragazzi»: l’incontro di Matteo Salvo, atleta della memoria, con gli studenti di Pietrasanta

«Studiare è un gioco da ragazzi». È questo il titolo dell’incontro di Matteo Salvo, insegnante di tecniche di memorizzazione e apprendimento rapido, con gli studenti delle scuole di Pietrasanta, nel Lucchese. L’iniziativa si terrà il 21 e 22 maggio all’interno della Sala dell’Annunziata, nel chiostro del complesso di Sant’Agostino. «Parlare alla comunità dei giovani, offrendo loro ogni spunto utile alla costruzione del futuro, è uno degli obiettivi che perseguiamo da sempre», ha sottolineato il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti. L’incontro con Matteo Salvo è stato pensato come un’occasione per le ragazze e i ragazzi delle scuole di primo grado di «arricchire la loro personale “cassetta degli attrezzi” e sperimentare nuove forme di sapere».

Matteo Salvo, laureato in Ingegneria meccanica, è il primo italiano ad aver conquistato il titolo di Grand Master of Memory e ha ottenuto un Guinness World Record per le sua capacità mnemoniche. Salvo è il primo istruttore di «Mappe Mentali» certificato in Europa, presiede l’Italian Memory Sport Council ed è anche il titolare di MindPerformance, una scuola di Torino che si dedica alla ricerca e all’insegnamento di metodi di memorizzazione e apprendimento rapido. «Torno con molto piacere tra le giovani e i giovani che troppo spesso pensano di avere un problema o di essere addirittura loro stessi il problema quando magari basta imparare il metodo giusto, basta imparare ad imparare».

