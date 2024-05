Maria Tomba scomparsa? L’appello della madre, poi spunta il bluff: la rivolta dei fan contro la vincitrice di X Factor 2023 – I video

La cantante che aveva vinto il talent nel team di Fedez ha simulato la sua scomparsa, con tanto di appello in un video della madre. E i fan non l’hanno presa per niente bene

È durato poche ore il bluff messo in piedi da Maria Tomba e il suo staff, con la complicità della mamma che aveva lanciato un appello per la presunta scomparsa della cantante, vincitrice di X Factor 2023. Tutto è iniziato con un video lanciato sul profilo della cantante, che aveva vinto il talent nel team di Fedez. La donna si rivolgeva a fan mostrandosi preoccupata perché diceva di non sapere più dove fosse la figlia 22enne: «Purtroppo non ho notizie di Maria da qualche settimana, sono molto molto preoccupata. Se qualcuno di voi l’avesse vista o dovesse sapere dove si trova, vi prego fatemi sapere. Scrivetemi in privato».

La rivelazione del bluff

Dopo quell’appello già qualcuno aveva sollevato i primi dubbi. Soprattutto dopo la trovata di Fabio Rovazzi, che aveva simulato il furto del suo smartphone per lanciare il nuovo singolo, lo scetticismo cominciava a insinuarsi tra i fan della cantante. E i dubbi sono stati confermati appena tre ore, dopo quando sul profilo di Maria Tomba è comparso un nuovo video con la schermata: «Chi l’ha vista? Edizione speciale». Nelle immagini si vede la cantante vestita da suora fuori da un monastero, che con faccia di sfida guarda la telecamera e fa l’occhiolino.

Le reazioni dei fan

I fan di Maria Tomba non l’hanno presa per niente bene. In tanti nei commenti hanno attaccato la cantante e il suo staff per quella idea che a molti è sembrata anche offensiva: «Veramente di cattivo gusto e imbarazzante… – scrive una fan – Scherzare su una cosa del genere, quando migliaia di persone ogni giorno scompaiono per fattori gravi è veramente assurdo. Sono veramente disgustata». E c’è chi ricorda i troppi casi di femminicidio: «Perdonami Maria, ma cosa avete studiato tu e il tuo team? Sai quante ragazze muoiono, vengono uccise, spariscono al mondo? Non è una gran trovata. Sono felice tu stia bene, ma secondo me devi delle grosse scuse».

