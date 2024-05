Slovacchia, il premier Robert Fico è stato nuovamente operato. «Le sue condizioni sono ancora molto gravi»

Si continua a indagare nella vita e nei legami dell’attentatore. Lui interrogato ammette: «Volevo solo ferirlo, non ucciderlo»

«Il premier slovacco Robert Fico ha subito stamattina un nuovo intervento chirurgico della durata di due ore e mezza». Queste le dichiarazioni del ministro della Difesa Robert Kalinak, parlando ai media davanti all’Ospedale di Banska Bistrica, sulle condizioni del premier, ferito gravemente nella giornata di mercoledì 15 maggio da colpi di arma da fuoco. «Le sue condizioni sono ancora molto gravi, probabilmente ci vorrà qualche giorno per vedere come evolve». Miriam Lapunikova, direttrice dell’ospedale dove si trova ricoverato il Fico, ha specificato che stamani il premier è stato sottoposto a un controllo e che «a seguito della visita e degli accertamenti sono stati eliminati i tessuti necrotici rimasti dopo la ferita più grave».

L’attentatore: «Volevo solo ferire Fico, non ucciderlo»

Secondo quanto riporta il tabloid slovacco Novy Cas, la compagna del premier slovacco Katarina Szalayova e il figlio trentenne Michal hanno raggiunto in ospedale Fico. A seguire c’è stata anche una visita del presidente slovacco Peter Pellegrini. Intanto si continua a indagare sulla vita e i legami dell’attentatore, Juraj Cintula. La polizia ha perquisito la sua abitazione dove viveva con la moglie. L’uomo, interrogato, ha detto che il suo intento non era di uccidere ma di ferire il premier. Cintula, che era in possesso dell’arma legalmente, rischia da 25 anni all’ergastolo.

