Asia malata di tumore a 14 anni insultata dagli haters. Mattarella le scrive su Instagram: «Complimenti per la tua forza»

«Asia ho visto il tuo video e sei bravissima. Complimenti per la tua forza e auguri! Sergio Mattarella». È il commento che il presidente della Repubblica ha lasciato – con il profilo ufficiale del Quirinale – sotto il video pubblicato su Instagram da Asia, una 14enne di Sala Consilina, nel Salernitano, malata di tumore, presa di mira dagli haters sui social network. Nel filmato pubblicato dall’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli si vede l’adolescente suonare il pianoforte nel reparto di oncologia dove è in cura. Ma, incredibilmente, proprio sui social – dove Asia racconta la sua quotidianità – è diventata bersaglio degli haters. Lo ha raccontato la mamma Rossana a Ondanews, decidendo di rendere pubblici alcuni dei commenti più cattivi. «Non voglio passi il messaggio di odio – sottolinea Rossana – Voglio esortare i ragazzi e le ragazze che sono vittime di cyberbullismo a non lasciarsi intimidiree sopraffare ma di andare avanti a testa alta e denunciare alle autorità competenti». In un primo momento la 14enne era caduta nello sconforto più assoluto, ma poi ha deciso di reagire a questa situazione continuando a postare messaggi sui social.

«Spero che l’atteggiamento e la forza di Asia siano da esempio – sottolinea la mamma -. Noi genitori abbiamo il dovere morale non solo di educare i nostri figli ma anche di insegnare loro ad essere delle persone migliori, rispettose verso il prossimo, solidali ed empatiche. Una piccola parola o un piccolo gesto possono fare la differenza nella vita di qualcuno. Spero che gli autori di questi messaggi riescano a capire la gravità delle parole, riescano ad aprire i loro cuori e riescano a comprendere il senso della vita. La cattiveria non porta a nulla», conclude. I commenti contro Asia sono stati postati anche dallo stesso ospedale: «Asia reagisce, non si lascia sopraffare e risponde a tono ma la cattiveria degli insulti la ferisce, inevitabilmente. Ferisce lei, la sua famiglia ed anche un po’ noi che ancora fatichiamo a credere a tanta cattiveria. Ed ecco la ragione di questo post, invitare tutti, adulti e bambini, a riflettere sull’incredibile peso che possono avere le parole. Le parole sono potentissime: hanno il potere di strapparci un sorriso così come una lacrima. Quanto sarebbe bello se ognuno di noi si preoccupasse di usare le parole solo per strappare sorrisi e donare gioia? Che mondo stiamo costruendo se lasciamo che accadano cose così aberranti?», si legge nel post Instagram del Santobono Pausilipon.

