Terremoto ai Campi Flegrei, nuove scosse all’alba: la più forte di magnitudo 3.7

Questa mattina i Campi Flegrei si sono svegliati tra le scosse di un nuovo terremoto: l’evento sismico, come segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è iniziato alle 6.06, ma ha raggiunto un picco di magnitudo 3.7 alle 6.30. Al momento non risultano danni, ma le scosse sono state avvertite dalla popolazione. E c’è chi prova a sdrammatizzare sui social: «Anche stamattina una bella sveglia», twitta un’utente. Amaro sarcasmo anche nei post di chi consiglia di passare dai Campi Flegrei per «weekend di movida notturna e mattutina»: «Divertimento assicurato dagli sciami sismici del fine settimana».

C’è però chi lamenta che aspetta tutta la settimana il sabato per dormire a lungo, e deve vedere i suoi sogni interrotti dal terremoto.

Sembrano ormai relativamente rassegnati al bradisismo gli abitanti del posto, come dimostra la loro ironia.

Anche se qualcuno racconta di aver visto centinaia di persone scendere in piazza dopo le scosse:

In una nota della Protezione Civile, comunque, si informa che la Sala Situazione Italia del Dipartimento si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile in seguito all’evento. Solo tre giorni fa, il direttore dell’Osservatorio vesuviano dell’Ingv, Mauro De Vito, aveva avvertito che bisogna mantenere alta l’allerta ai Campi Flegrei: «È possibile che si verifichino terremoti di magnitudo più alta, non possiamo dirlo con precisione».

Leggi anche: