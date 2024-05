Verona, Ligabue canta ma Papa Francesco guarda l’orologio. La scena diventa virale – Il video

Luciano Ligabue, presentato da Amadeus, ha cantato davanti a Papa Francesco all’Arena di pace 2024, a Verona. Nell’anfiteatro romano oltre 10 mila i presenti, ma il Pontefice non sembra esser un grande fan del cantante. Sta diventando virale sui social un momento in cui il Papa, mentre Ligabue è intento nella sua esibizione, sembra assopirsi per poi guardare l’orologio. «Una coreografia migliore non fu mai vista», commenta il giornalista e direttore di Wired Federico Ferrazza su X, immortalando l’attimo sui social. «Forse è un film: Ligabue canta e Papa guarda l’orologio», aggiunge un altro utente.

Una coreografia migliore non fu mai vista. pic.twitter.com/N6ADgFRpre

— federico ferrazza (@ferrazza) May 18, 2024

Il cantante si è esibito con un brano “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”, raccogliendo gli applausi dell’Arena.

Leggi anche: