Iran, l’elicottero di Raisi precipita al confine con l’Azerbaigian: «Pregate per lui». Khamenei convoca un vertice d’emergenza – Foto e video

L’elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi è precipitato oggi, domenica 19 maggio, nei pressi di Jolfa, una località al confine con l’Azerbaigian. Nella zona c’erano stati forti piogge, vento ed era calata una fitta nebbia. L’elicottero ha avuto un «incidente» a seguito del quale ha dovuto effettuare un «atterraggio duro», ha riferito cauta sulle prime la tv di Stato iraniana. I media iraniani hanno diffuso inizialmente informazioni rassicuranti: «Nessun ferito», men che meno Raisi, per qualche minuto dato addirittura «già in viaggio in auto verso Tabriz». Notizia presto smentita. Il quadro dell’incidente è apparso invece di ora in ora più grave. Una quarantina di squadre di soccorso sono state inviate per cercare l’elicottero: altri agli uomini che s’inerpicano anche a piedi sulla zona montuosa dell’incidente sono impiegati anche droni, cani, ambulanze e mezzi dell’elisoccorso. Mobilitate anche «tutte le risorse dell’esercito», fanno sapere i media iraniani. Ma fin qui senza esito. Il lavoro dei soccorritori è infatti ostacolato dalla nebbia fitta che copre la zona. Impossibile dunque per ora ritrovare i mezzi dispersi, compreso quello su cui viaggiava Raisi, insieme col ministro degli Esteri di Teheran e altre autorità. Secondo il Teheran Times, manca ormai da ore contatto col telefono satellitare in dotazione al presidente e ai suoi. A conferma della grande preoccupazione per il destino del leader, l’agenzia di stampa Fars ha fatto appello a tutti gli iraniani a pregare per la sua sorte. Mentre l’Ayatollah Ali Khamenei ga convocato una riunione d’emergenza del Consiglio supremo di Sicurezza nazionale.

La missione in Azerbaigian e lo schianto

Raisi era stato in Azerbaigian questa mattina presto per inaugurare una diga insieme col suo omologo di Baku, Ilham Aliyev. Quindi si era rimesso in volo, quando il mezzo su cui viaggiava è stato colto da avverse condizioni meteo. Con lui viaggiavano anche il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian e alcune autorità locali. L’incidente si è verificato vicino a Jolfa, non lontano dal confine con l’Azerbaigian, circa 600 km a nord-ovest di Teheran. Il vice-coordinatore per gli affari civili della regione dell’Azerbaijan dell’Est ha detto che del convoglio facevano parte tre elicotteri: due di questi sarebbero atterrati in sicurezza, mentre un altro si sarebbe schiantato al suolo, riferiscono i media iraniani. Raisi, 63 anni, guida l’Iran dall’agosto 2021 ed è considerato un conservatore, vicino all’Ayatollah Ali Khamenei.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi stamattina con quello dell’Azerbaijan Ilham Aliyev all’inaugurazione della diga Qiz-Qalasi costruita insieme dai due Paesi sul fiume Aras che divide i due Paesi (Ansa/Epa)

