Gli ultimi attimi del presidente dell’Iran Raisi a bordo dell’elicottero prima dello schianto – Il video

Un video diffuso dai media statali iraniani mostra il presidente Ebrahim Raisi, il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian e il loro entourage a bordo dell’elicottero che di lì a poco sarebbe caduto in una località al confine con l’Azerbaigian. La clip dura solo pochi secondi, e ritrae i passeggeri a bordo del velivolo poi precipitato. Secondo le prime ricostruzioni, la causa sarebbe collegabile al maltempo: forti piogge e fitta nebbia. Non ci sono però conferme indipendenti, sin qui, su cosa sia realmente accaduto. Raisi era stato in Azerbaigian questa mattina presto per inaugurare una diga insieme col suo omologo di Baku, Ilham Aliyev. Circa 40 squadre di soccorso sono state inviate per cercare l’elicottero e i suoi occupanti. «Abbiamo avuto contatti dai funzionari a bordo, ma a causa del maltempo ci vorrà del tempo per raggiungerli», ha dichiarato il ministro dell’Interno Ahmad Vahidi. Che ha aggiunto: «A causa delle cattive condizioni meteorologiche e della fitta nebbia, non è possibile effettuare operazioni di soccorso aereo e le ricerche continuano a terra». Il Teheran Times ha riferito che manca ormai da ore contatto col telefono satellitare in dotazione al presidente e ai suoi. Gli esperti sottolineano come il parco di elicotteri e aerei in dotazione all’Iran, compresi quelli di Stato, sono vecchi e a causa delle sanzioni internazionali sul Paese Teheran fatica a rifornirsi di nuovi mezzi o dei pezzi di ricambio necessari ad assicurare la manutenzione adeguata.

