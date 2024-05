Dimitri Tammaro Iannone: chi era l’ex concorrente de Il Collegio morto nell’incidente a Villa Literno

Dimitri Tammaro Iannone, 24 anni, che aveva preso parte alla prima edizione del reality Il Collegio è morto in un incidente stradale in via delle Dune a Villa Literno in provincia di Caserta. Le altre vittime sono Gabriel Bedica e Filomena Del Piano, 23 e 19 anni. I tre viaggiavano a bordo di una 500 Abarth che si sarebbe scontrata frontalmente con una 500 X, a bordo della quale c’era una coppia di 54enni. Entrambi sono rimasti feriti, ma sono vivi. Così come un quarto passeggero a bordo della Abarth. Dimitri era nato in Ucraina ed è stato adottato da una famiglia del posto. La madre è maestra d’asilo, il padre impiegato alla Indesit di Temerola. Nel 2017, quando aveva appena 17 anni, è diventato popolare per il ruolo nella prima edizione del reality Il Collegio.

Dopo quella esperienza Dimitri aveva abbandonato il mondo dello spettacolo. Anche se su Facebook aveva lasciato la parola “attore” alla voce mestiere. Subito dopo il reality aveva provato a fare la comparsa in alcuni film girati a Napoli. Ma gli impegni non lo soddisfacevano. Si era quindi iscritto a odontoiatria. Ed era fidanzato con Jawel Abbruzzese, 21 anni, rimasta ferita nell’incidente. Dimitri era soprannominato Tammi. Il suo corpo si trova all’obitorio di Giugliano in attesa dell’esame autoptico. Gabriel Bedica, morto anche lui nell’incidente, era il suo migliore amico.

