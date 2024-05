Le Lega vuole introdurre la leva obbligatoria: pronto un disegno di legge per i giovani dai 18 ai 26 anni

Due opzioni, a scelta, per sei mesi: o formazione militare o impegno civile

Lo aveva promesso il leader nonché vicepremier Matteo Salvini ed ecco che è arrivato. Si chiama “Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina” il ddl della Lega che prevede sei mesi obbligatori per ragazzi e ragazze dai 18 ai 26 anni. «È una grande forma di educazione civica, con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi da svolgere vicino a casa – aveva dichiarato il leader del Carroccio al raduno degli Alpini a Vicenza, lo scorso 12 maggio -. Una volta uno di Udine andava a Bari, e quello di Bari lo mandavano a Udine, dovendo lasciare studi e lavoro. Non sarà più cosi, si farà vicino a casa».

Due scelte: formazione militare o impegno civile

Il testo depositato in Parlamento è a firma di Eugenio Zoffili, deputato vicino alla segreteria e membro della Commissione Difesa della Camera. Prevede due tipi di opzioni: la formazione militare e un impiego di tipo civile. «Proponiamo – afferma Zoffili all’AdnKronos – l’istituzione di un servizio civile e militare universale territoriale che coinvolga per sei mesi tutti i cittadini italiani tra i 18 e i 26 anni di età». I mesi si svolgeranno «esclusivamente sul territorio nazionale e nella propria regione di residenza o domicilio, con priorità alla propria provincia, salvo espressa richiesta del cittadino ad essere impiegato in altri ambiti territoriali nazionali e previa disponibilità e autorizzazione dell’Autorità preposta».

