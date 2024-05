Elezioni europee: il ballo del candidato della Lega, l’europarlamentare Angelo Ciocca, è la cosa più cringe che vedrete della settimana (forse) – Il video

«Scrivi un nome per cambiare scrivi Ciocca e vota Lega, l’Europa è da svegliare, basta insetti da mangiare». Il ritornello fa rimpiangere “Meno male che Silvio c’è”. In quel caso muratori, casalinghe, baristi e una giovanissima Francesca Pascale scendevano la scalinata del Palazzo della Civiltà Italiana per l’inno azzurro di quel che era il Pdl. Oggi, anni dopo, si punta di più sulla coreografia. Per la precisione quella di quattro giovani che cantano una canzone spot per l’europarlamentare della Lega Angelo Ciocca ricandidato alle prossime elezioni europee. Lo sfondo non è Roma, nessuna architettura particolare no, semplicemente la cornice sono le schede elettorali con la X sul nome del candidato. «Made in Italy da tutelare e i mutui da abbassare. La Turchia non deve entrare», alcuni punti del suo programma. Il video, in più versioni, sta diventando virale, a modo suo, sui social. «L’ho visto tutto, ma ancora non ci credo. Non è possibile», è solo uno dei commenti degli utenti in rete. E anche: «Non riesco più a capire se sono parodie o cose reali». Ciocca non è nuovo a canzoni elettorali. Cinque anni fa usava la stessa maglietta, “Stai con Ciocca”, ma era direttamente lui a mettersi in gioco. Con tanto di lancio della t-shirt.

