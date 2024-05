Il giallo dell’influencer Siu, ricoverata in fin di vita con un buco al petto. Il marito: «È caduta in casa»

L’influencer Suokaina El Basri, su Instagram Siu, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Novara, dove è stata trasportata dopo un primo ricovero a Biella. È stato suo marito, giovedì scorso, ad allentare i soccorsi: «Mia moglie si è ferita, è caduta in casa», ha detto Jonathan Maldonato al 118. Una volta arrivati nell’abitazione dei due, gli operatori si sarebbero resi conto che qualcosa non tornava. La versione ufficiale della ferita è che la giovane sia caduta sullo spigolo aguzzo di una cassettiera. Ma in casa c’è parecchio sangue e l’influencer ha un foro nel petto. Mentre portano la giovane in ospedale è ancora cosciente. Quando le chiedono cosa sia successo, davanti al marito che è salito sull’ambulanza, lei conferma la versione della caduta. Al momento dei soccorsi in casa ci sono anche le loro due bambine, di cinque e sei anni.

L’inchiesta

Sul caso sta indagando la procura di Biella che spera, scrive il Corriere della Sera, in un racconto dettagliato di Siu, se dovesse uscire dalla situazione critica del momento, per fare luce sulla vicenda. Al momento, però, nessuna conferma sul titolo di reato con il quale è stato aperto il fascicolo e sulla probabile iscrizione del marito nel registro degli indagati (anche come azione dovuta, per poter eseguire accertamenti tecnici). Nel frattempo, la loro abitazione è stata messa sotto sequestro e gli inquirenti stanno cercando indizi per spiegare ciò che non torna. Si sta scavando nel passato della coppia: dai messaggi e dai video consegnati dalla famiglia e dagli amici più stretti di lei, spiega il giornale di Milano, è emersa una situazione in continuo peggioramento.

