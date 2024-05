Maneggia le armi del padre ma parte un colpo dal fucile: morto ragazzino di 14 anni

È morto un ragazzino di 14 anni dopo essere stato raggiunto al volto da un colpo di fucile mentre stava maneggiando le armi del padre. La tragedia si è consumata tra le mura domestiche della casa di famiglia a Villasalto, un piccolo comune della provincia del Sud Sardegna. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente: il proiettile sarebbe partito per errore attorno alle 16 del pomeriggio di oggi 22 maggio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di San Vito e il personale medico del 118, ma ogni intervento si è rivelato inutile e per il ragazzino non c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine sono al lavoro nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, attraverso una serie di rilievi che effettueranno presso l’abitazione e ascoltando i parenti della vittima. Fondamentale sarà capire come mai il ragazzino stesse maneggiando le armi del padre.

