«Uomini “incinti” e follie woke? No, grazie»: la comunicazione di Salvini per il voto dell’8 e 9 giugno

La campagna elettorale per le Europee dell’8-9 giugno entra nel vivo. E i partiti duellano a colpi di spot elettorali, cartellonistica e persino balletti o canzoni inventate, come quelli dell’europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, con l’obiettivo di convincere gli italiani a recarsi alle urne. Tra questi, c’è anche il vicepremier Matteo Salvini, con il suo slogan: «Più Italia, meno Europa». E proprio in un post, pubblicato su Instagram, il leader della Lega tiene a precisare ciò che dovrebbe essere, secondo lui, meno europeo e, quindi, più italiano. «Uomini “incinti” e follie woke? No, grazie. Sì a mamme e papà!»: si legge nella didascalia a corredo di una foto dove si vede un uomo in gravidanza contrapposto, con ogni probabilità, a una mamma e un papà che tengono in braccio i loro figli.

