La macabra scoperta a Samatzai (Sardegna): trovate due teste di cavallo in strada

Macabra scoperta nella provincia del Sud della Sardegna. Due teste di cavallo sono state ritrovate sulla Statale 128, all’altezza del bivio per Samatzai. Lo rende noto l’Unione Sarda. A notare i resti in mezzo alla carreggiata, ieri, mercoledì 22 maggio, sono stati alcuni automobilisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanluri, i veterinari della Asl e l’Anas. Gli investigatori stanno indagando sul ritrovamento, per capire come i resti siano finiti in strada. Non si esclude alcuna ipotesi: dagli accertamenti, stando a quanto scrive Sardegna Live, è emerso che si trattava di due cavalli anglo-arabi rubati da un maneggio nel comune di Barrali nella notte tra lunedì e martedì. Probabilmente i due esemplari sono stati macellati e gli autori del furto hanno poi gettato lungo la strada le due teste.

Foto copertina: L’Unione Sarda.it

