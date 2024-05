L’offerta di Macron: un «ombrello nucleare» francese per proteggere tutti i Paesi Ue

Un «ombrello nucleare francese» per proteggere tutti i Paesi dell’Unione europea da eventuali attacchi. È questa la proposta formulata da Emmanuel Macron, che torna ancora una volta sulla necessità di riformare la strategia di Difesa dell’Ue, uno dei temi chiave della prossima legislatura europea. Secondo il presidente francese, una task force per interventi all’estero – prevista dall’Ue nel 2021 – non è più abbastanza per far fronte alle diverse tensioni militari che minacciano la stabilità del Vecchio Continente. Ciò che serve davvero, sostiene Macron, è uno scudo contro gli attacchi missilistici e un deterrente atomico. E chi meglio della Francia potrebbe difendere i Paesi dell’Ue? Parigi, ricorda oggi Repubblica, conta 290 testate nucleari. Un arsenale tra i più vasti al mondo, che Macron vorrebbe mettere al servizio dell’Europa per rilanciare anche il ruolo centrale del suo Paese nelle politiche di difesa comunitarie.

La proposta di Macron

Già nel 2020, l’inquilino dell’Eliseo aveva auspicato l’apertura di un «dialogo strategico» sul ruolo della deterrenza nucleare nell’Unione europea. Nel 2022, dopo l’invasione russa in Ucraina, lo ha ripetuto ancora una volta, presentando l’arsenale nucleare francese come «un elemento essenziale per la difesa del continente europeo». Va anche detto, però, che le idee di Macron sui temi della Difesa non sono sempre ben accette. La sua proposta di inviare soldati europei a combattere in Ucraina è stata accolta con sdegno e critiche da quasi tutti i leader Ue. E anche l’ipotesi di puntare sulla deterrenza nucleare non sembra piacere proprio a tutti. «Non ci saranno armi nucleari della Ue, è semplicemente irrealistico», ha scritto pochi giorni fa Olaf Scholz, cancelliere tedesco, sull’Economist.

Lo “scudo” per l’Europa

A convincere gli altri leader Ue ad accettare la proposta di Macron potrebbero essere alcune evoluzioni dei prossimi mesi. Se Donald Trump dovesse tornare alla Casa Bianca, per esempio, Bruxelles si dovrebbe preparare a un possibile disimpegno americano dalla Nato. A questo punto, l’«ombrello nucleare» suggerito dal presidente francese potrebbe tornare utile. Anche se la proposta già sta incontrando non poche critiche da parte delle opposizioni francesi. Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National, parla di «follia», mentre la sinistra di La France Insoumise intravede un rischio di «rottura della dottrina della deterrenza».

In copertina: Il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita in Nuova Caledonia, 23 maggio 2024 (EPA/Ludovic Marin)

Leggi anche: