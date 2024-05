Il tutorial della leghista per il voto disgiunto in Piemonte, scoppia il caso: «Io per simpatia voto M5s» – Il video

«L’importante è mettere la X su un altro candidato presidente che non sia Alberto Cirio». Così si conclude il video in cui Sara Zambaia spiega come effettuare il voto disgiunto. Nel filmato, la consigliera regionale uscente e candidata alle prossime elezioni in Piemonte scrive nella casella del proprio partito – La Lega – il proprio nome e quello di un altro candidato Stefano Allasia. Dopo aver posto la X sul simbolo della Lega, mostra come dare la preferenza «per simpatia» alla candidata presidente del Movimento 5 Stelle, Sara Disabato, raccomandandosi di non votare per il presidente uscente Alberto Cirio, che pure è sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Lega compresa.

«Il video strumentalizzato»

In poche ore, il video in cui i consiglieri sconsigliano di votare il candidato presidente sostenuto dal loro partito è stato visto decine di migliaia di volte, tanto che gli stessi Zambaia e Allasia hanno commentato la vicenda: «È una becera strumentalizzazione politica». «Si tratta – spiegano Zambaia e Allasia – di un video registrato per rispondere alla precisa richiesta di alcuni elettori del Movimento 5 stelle e della sinistra che volevano capire come poter sostenere il proprio candidato presidente, ma al contempo esprimere la preferenza per i candidati della Lega riconoscendo il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Era un videomessaggio privato e mirato che evidentemente qualcuno ha voluto diffondere nel becero tentativo di creare una polemica che non esiste».

«La nostra coalizione è compatta»

«La nostra coalizione di centrodestra, capitanata dal presidente Alberto Cirio, – proseguono i due candidati leghisti – è da cinque anni compatta e continuerà ad esserlo per i prossimi anni perché proprio in Alberto Cirio abbiamo individuato, già nel 2019 e anche oggi, il miglior capitano». I due rigettano le critiche e affermano: «La nostra stima nei confronti di Alberto Cirio – concludono Zambaia e Allasia – è sotto gli occhi di tutti: il nostro materiale elettorale, cartaceo e social e tutto l’operato di questa legislatura rimarcano pienamente il grande lavoro del Governatore che, giusto per ribadirlo, sa di poter contare pienamente da tanti anni sulla fedeltà e l’appoggio della Lega e dei suoi consiglieri».

