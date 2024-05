Bruce Springsteen rinvia i concerti di Milano per problemi di salute: «Decisione presa con i medici»

Bruce Springsteen ha annunciato che i concerti previsti a Milano l’1 e 3 giugno devono essere rinviati a causa di suoi problemi di saluti. Il cantante statunitense sta girando il mondo, ormai dallo scorso anno, con The E Street Band. Sabato scorso si sarebbe dovuto esibire a Marsiglia, in Francia, ma il concerto non si è svolto per problemi alle corde vocali. «Ulteriori esami e consulti hanno portato i medici a stabilire che Bruce Springsteen non potrà esibirsi per i prossimi dieci giorni», si legge nell’annuncio di Live Nation Italia e Barley Arts condiviso dall’artista. Saranno quindi rinviate le date già previste al Lethany Airport di Praga il prossimo 28 maggio e le due date italiane allo stadio San Siro di sabato 1 e lunedì 3 giugno. Il tour proseguirà poi da Madrid. «Bruce si sta riprendendo bene, e lui e la E Street Band non vedono l’ora di riprendere il loro tour europeo di grande successo negli stadi il 12 giugno a Madrid, nel magnifico Civitas Metropolitan», si legge nella nota nella quale si sottolinea come biglietti già acquistati «resteranno validi per i nuovi concerti a Milano. Coloro che desiderano ottenere un rimborso per i concerti di Milano potranno inoltrare la richiesta al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet, a partire da mercoledì 29 maggio ed entro e non oltre il 20 luglio». Anche nel 2023 The Boss, che oggi ha 74 anni, si era dovuto fermare in più di una occasione, rinviando alcuni concerti.

