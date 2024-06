Bruce Springsteen torna in Italia, ma fra un anno: le nuove date del Boss a San Siro. Come funziona il rimborso – Il video

I fan italiani di Bruce Springsteen dovranno aspettare un altro anno per rivedere il Boss con la E Street Band esibirsi a Milano. Le date dell’1 e 3 giugno a San Siro erano state annullate, dopo che Springsteen, 74 anni, aveva avuto problemi alle corde vocali. I medici sono stati categorici, così il Boss ha dovuto rinunciare a esibirsi a Milano, Marsiglia e Praga. Lo stesso Springsteen si era scusato con i fan in un video sui social con la voce più roca del solito.

I biglietti e i rimborsi

Le nuove date fissate per i concerti di Springsteen a Milano sono quindi il 30 giugno 2025, che prende il posto del concerto del 1 giugno 2024, e il 3 luglio 2025, in sostituzione dell’evento del 3 giugno 2024. Chi ha già acquistato i biglietti potrà tenerli, perché saranno validi per le nuove date. I fan che invece vorranno farsi rimborsare, potranno chiederlo entro e non oltre il 20 luglio 2024 attraverso il sistema di biglietteria da cui si sono serviti.

