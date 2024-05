Lo spot elettorale di Giorgia Meloni «che punge La7». Protesta Formigli: «Così insulta i telespettatori» – Il video

È carico di ironia il nuovo spot di Giorgia Meloni per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. In vista dell’imminente appuntamento elettorale, la premier ha registrato un video pensato esclusivamente per i telespettatori di La7, con una velata polemica sulle posizioni critiche al governo attribuite ai volti noti della. «Cari spettatori di La7, è da un po’ che non ci vediamo. Spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia, dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale», esordisce Meloni. Lo spot poi prosegue così: «Mentre molti discutevano di questi fantasmi noi lavoravamo senza sosta, per migliorare le condizioni dell’Italia. Così oggi, pure in una situazione difficile, l’Italia è finalmente tornata a crescere più della media europea. È cresciuto l’export, è sceso lo spread e la borsa italiana nel 2023 è stata la migliore in Europa».

I «salotti radical chic»

La premier ripercorre dunque quanto fatto dal suo governo nell’ultimo anno e mezzo, rivendicando alcuni traguardi raggiunti: «Abbiamo toccato il tasso di occupazione più alto di sempre, aumentano i contratti stabili, aumenta l’occupazione femminile. Diminuisce il rischio della povertà e dopo 3 anni i salari sono tornati a crescere più dell’inflazione. Ovviamente non ci accontentiamo perché c’è ancora moltissimo lavoro da fare». Prima di chiudere il messaggio rivolto agli elettori, però, c’è tempo per un’ultima frecciatina a La7: «L’8 e 9 giugno non sono i salotti radical chic a parlare, ma il popolo. E quello del popolo da sempre è l’unico giudizio che ci interessa».

La protesta di Formigli

Lo spot elettorale è stato ripreso dalla stessa rete di Urbano Cairo, che ripubblica il video sul proprio sito e titola: «Il videomessaggio di Meloni (che punge La7)». A criticare lo spot elettorale è invece Corrado Formigli, giornalista di La7 e conduttore di Piazzapulita. «Quel che colpisce di questo video è il salto di qualità. Stavolta la Presidente del Consiglio non attacca i giornalisti di La7. Va oltre e sbeffeggia e insulta milioni di italiani che guardano la nostra rete. La premier di mezzo paese che dichiara guerra all’altra metà», scrive Formigli.

