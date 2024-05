Air Berlusconi ha volato di più dopo la scomparsa di Silvio. Ma figli e manager mangiano di più a bordo, e le perdite lievitano

Cento venti ore in volo sugli aerei privati più dell’anno prima: ma Alba servizi aerotrasporti, la società del gruppo Fininvest che organizza voli privati, ha chiuso il 2023 con il bilancio in rosso

Cento venti ore in volo sugli aerei privati più dell’anno prima, ma 64 ore in meno a bordo dell’elicottero di casa Agusta AW139, che spesso veniva utilizzato dal fondatore del gruppo. Ha sfrecciato nei cieli internazionali più degli anni precedenti Air Berlusconi proprio nell’anno della scomparsa del suo fondatore, Silvio. Figli e manager hanno utilizzato più del solito gli aereo taxi di Alba servizi aerotrasporti, la società del gruppo Fininvest che organizza voli privati sia per gli spostamenti del gruppo sia affittando a terzi.

Non c’erano più riserve per coprire il nuovo rosso di bilancio

Complessivamente nel 2023 dai voli sono stati incassati 14 milioni di euro, quasi 2 milioni più dell’anno precedente. Ma il bilancio della società si è chiuso con una perdita di 6,2 milioni di euro contro la perdita di 5,7 milioni di euro dell’ultimo anno in cui ha approfittato di quegli aerei il capostipite Berlusconi. Così l’amministratore delegato, Augusto Barbieri, che è stato scelto dagli eredi Berlusconi per rappresentarli tutti insieme nelle holding di controllo di Fininvest ereditate dal padre, ha dovuto chiedere loro di restituire il favore. La perdita, infatti, è stata coperta con 5 milioni di euro di riserve che erano in pancia alla società e agli azionisti è stato chiesto sia di versare il milione e 200 mila euro che serviva ancora a copertura sia di mettere a disposizione altri 5 milioni di euro per non avere guai nel 2024.

Si risparmia con il carburante, ma chi vola ha più fame del passato: lievita il catering

I problemi vengono dai costi di manutenzione dei due Gulfstream della flotta aziendale, uno dei quali preso a noleggio dal gruppo Prada. Dall’estate scorsa è arrivato con la stessa formula del contratto di affitto anche un Falcon 2000LX da dieci posti «di proprietà di un primario gruppo industriale italiano», che lo gestiva attraverso una Srl chiamata Alis. Avendo dovuto tenere a terra uno dei Gulfstream, i manager di Berlusconi hanno dovuto affittare altri aeromobili in costituzione che hanno volato per 57 ore, appesantendo i costi aziendali. Ai Berlusconi jr e agli altri viaggiatori trasportati evidentemente l’appetito è venuto volando, perché metà del risparmio ottenuto grazie alla discesa dei prezzi dei carburanti è stato vanificato dall’aumento del costo per il catering a bordo, passato da 108 a 160 mila euro lievitando così di 52 mila euro.

