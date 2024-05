Perché la donna in questa foto con Hitler non è la nonna di Ursula von der Leyen

Sui social circolano false affermazioni secondo cui la nonna di Ursula von der Leyen sarebbe stata nazista, ma non esistono prove a sostegno di tali accuse. La foto che viene utilizzata in alcuni post per supportare questa tesi, in cui si vede una donna stringere la mano a Hitler, non raffigura la nonna dell’attuale presidente della Commissione Europea.

Per chi ha fretta:

Una foto risalente a prima della Seconda Guerra Mondiale, che mostra una giovane donna mentre stringe la mano ad Adolf Hitler, è stata diffusa sui social network in varie lingue. I post affermano che si tratterebbe della nonna di Ursula von der Leyen.

In realtà, la donna in foto era la moglie di un giovane contadino della Prussia orientale, presente a un evento del partito nazista nel 1937.

La tesi secondo cui la nonna e la famiglia dell’attuale presidente della Commissione Europea sarebbero stati in qualche modo associati ai nazisti è falsa.

Analisi

Nella foto in bianco e nero condivisa sui social, appare sempre una presunta citazione in inglese attribuita a Ursula von der Leyen:

“La mia dolce nonna non si è lavata le mani per un mese dopo questa preziosa occasione.”

L’immagine circola almeno da marzo 2024, come possiamo vedere da questo post:

Foto della nonna della Ursula von der Leyen con Adolf Hitler….

La donna nella foto non è la nonna di Ursula von der Leyen

Attraverso una ricerca inversa delle immagini, la foto della giovane donna è stata trovata sul sito dell’Archivio fotografico della Prussia Orientale, un portale che raccoglie foto storiche della regione che oggi comprende l’enclave russa di Kaliningrad. L’immagine risale al 1937, poco prima della Seconda Guerra Mondiale. La didascalia originale recita:

“Naunienen, Hildegard Zantop di Naunienen presenta la corona del raccolto alla gioventù rurale della Prussia Orientale durante la festa dei contadini a Bückeburg.”

“Naunienen” è l’antico nome di una città della Prussia orientale che oggi appartiene alla Russia. Da una ricerca web e un’analisi genealogica approfondita dell’attuale presidente della Commissione europea, condotta dai colleghi di AFP, non è emersa alcuna prova di una relazione diretta tra Hildegard Zantop, la donna visibile nella foto, e la famiglia di Ursula von der Leyen.

Il nome Zantop compare in un sito genealogico della Prussia orientale e sembra essere un cognome tipico di questa ex regione tedesca; pertanto, è probabile che la donna menzionata fosse la moglie di un contadino prussiano.

Contenuti simili riguardanti i presunti nonni nazisti della presidente della Commissione europea sono già stati trattati in articoli precedenti.

Conclusione

La foto di Hitler che stringe la mano a una giovane donna non è la nonna di Ursula von der Leyen. Una ricerca inversa delle immagini rivela che la persona nella foto è Hildegard Zantop, fotografata con Hitler il 3 ottobre 1937 a Bückeburg. Hildegard Zantop non ha alcuna relazione con la famiglia della von der Leyen, e nessuna delle nonne della presidente della Commissione Europea porta quel nome.

