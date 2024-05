Impagnatiello parla per la prima volta in aula: «Sì ho ucciso Giulia. Ero confuso, ora posso parlare della verità»

Dice di essere cambiato Alessandro Impagnatiello, interrogato per la prima volta davanti alla Corte d’Assise difilano nel processo in cui è imputato per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. Proprio un anno fa, il 27 maggio 2023, la 29enne al settimo mese di gravidanza è stata uccisa nella sua casa a Senato, nel Milanese. Dall’inchiesta è emerso che Impagnatiello l’aveva colpita con 37 coltellate. «La persona che ero in quel periodo non è quella di oggi – dice l’ex barman in aula – Questo processo mi sta aiutando a mettere a posto dei punti che avevo sparsi, dei tasselli confusi. Ora posso parlare della reale verità, oggi sono una persona lucida». Nella ricostruzione della relazione con Tramontano, il 30enne ha di nuovo ammesso di aver ucciso la fidanzata e tentato di nascondere il cadavere: «Io a Giulia non ho mai fatto credere di essere pazza. Avevo costruito un castello di bugie in cui io stesso sono annegato».

Le ricerche sui veleni

Prima di Impagnatiello, ha deposto in aula il comandante della squadra omicidi dei carabinieri di Milano, Giulia Buttarelli, che ha esposto l’esito delle analisi sui telefonini e sul tablet di Tramontano e del fidanzato. Sui dispositivi usati dal 30enne sono emerse ricerche già nel dicembre 2022, che confermerebbero la preparazione dell’omicidio, subito dopo aver scoperto dell’arrivo del figlio. Impagnatiello aveva fatto ricerche come: «Veleno mortale fatto in casa», «cloroformio», «ammoniaca feto», «veleno per topi». Il comandante Buttarelli ha poi ricordato i messaggi che Tramontano e la giovane donna con cui Impagnatiello aveva una relazione parallela si erano scambiate prima dell’omicidio. Nella notte del 27 maggio dello scorso anno, dopo che Impagnatiello aveva già accoltellato la fidanzata e si trovava sotto casa dell’altra donna, in attesa che tornasse da lavoro, si era messo a guardare la sintesi di Atalanta-Inter.

