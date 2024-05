Il nuovo album di Eminem e il lancio su Instagram con un filmato da cinema muto – Il video

Si chiamerà The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Il ritorno di Eminem è realtà. Il rapper 52enne di Detroit pubblica il suo dodicesimo album in studio da solista dopo un silenzio di quattro anni. Il titolo è The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) e racconta la morte dell’alter ego di Eminem. Nel filmato pubblicato su Instagram invece Eminem appare mentre entra in una vasca dalla quale dovrà uscire.

Leggi anche: