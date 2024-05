Francia: il deputato Sébastien Delogu sventola la bandiera della Palestina nell’Assemblea nazionale. Sospeso per due settimane – Il video

Oggi lo hanno fatto anche i 5 stelle a Montecitorio ma le conseguenze sono state decisamente differenti. Il deputato Sébastien Delogu, di France insoumise (Lfi), ha sventolato la bandiera della Palestina nell’Assemblea nazionale contro Israele. Il tutto durante l’intervento del ministro del Commercio estero sulle relazioni economiche tra Parigi e Tel Aviv. E in aula è scoppiato il caos. Tanto che il parlamentare, sospeso per quindici giorni di seduta, sarà privato anche della metà dell’indennità parlamentare per due mesi. Ira della presidente dell’Assemblea nazionale, Yaël Braun-Pivet, che ha sospeso i lavori. «Mentre parliamo la Francia vende pezzi che armano l’esercito israeliano», ha dichiarato al termine del question time il deputato di stampo mélenchonista.

Leggi anche: