La bambina di 8 anni scomparsa a Chieti si trova in Germania: «La madre l’ha portata via»

La bambina di 8 anni sparita da San Giovanni Teatino in provincia di Chieti molto probabilmente si trova in Germania. La madre, S.P., l’avrebbe prelevata da casa della nonna. Perché era convinta che le avrebbero tolto l’affido a causa di un suo coinvolgimento in un’indagine su armi e droga. L’agenzia di stampa Agi dice che la donna prima di fuggire ha chiesto al fratello e a uno zio due prestiti per un totale di 1000 euro. E tra le 21 e le 22 di sabato sera le due sono fuggite. Prima in treno verso Bologna e poi in Flixbus verso la Germania. La scoperta della fuga è avvenuta solo domenica mattina. Ora è in azione l’Interpol. La donna è accusata di sottrazione di minore.

