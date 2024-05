De Luca risponde a «quella str*** di Meloni» dopo l’incidente di Caivano: «Non me ne ero accorto, che raffinata eleganza»

«Ho appreso nel pomeriggio dai social della performance che era cominciata qualche metro prima ma non avevo sentito sinceramente». Estemporanea o architettata dallo staff della premier, Vincenzo De Luca sostiene di non aver sentito “in diretta” la frase con la quale Giorgia Meloni si è presentata a lui martedì 28 maggio durante i saluti istituzionali a Caivano. «Presidente De Luca, sono quella stronza di Meloni. Come sta?», le parole a favore di telecamera della presidente del Consiglio, alle quali, il governatore ha risposto con un tranquillo: «Benvenuta, bene di salute», stringendole la mano. I cronisti sono tornati sullo scambio e hanno chiesto a De Luca un commento. «Ho visto che Meloni ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare ovviamente», ha risposto a margine di un convegno all’ospedale Cardarelli di Napoli, «ieri non ho sentito le cose dette dalla premier, ho sentito solo quando si è avvicinata a me per dire “Presidente come sta?”». Tornato in Regione però ha visto e letto quello che era successo: «Ho appreso nel pomeriggio della performance che era cominciata qualche metro prima ma non avevo sentito sinceramente. Ho appreso dai social della raffinata eleganza con cui si era avvicinata al presidente della Regione che era lì per accoglierla e darle il benvenuto». Lo scontro tra i due era iniziato alcuni mesi fa quando a febbraio, commentando la partecipazione di De Luca alla manifestazione dei sindaci contro l’Autonomia differenziata a Roma, Meloni aveva detto: «Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più». De Luca era stato poi sorpreso dalle telecamere di Tagadà in un fuorionda furioso contro la premier: «Lavora tu, stronza!».

