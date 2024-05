Texas, il vento sposta il Boeing 737 sulla pista dell’aeroporto di Dallas – Il video

Un video girato con il cellulare mostra un Boeing 737 della American Airlines che viene spostato dal vento mentre si trova sulla pista dell’aeroporto Fort Worth di Dallas in Texas. L’aereo si sposta dal pontile di imbarco trascinato via da venti che hanno soffiato a più di cento chilometri orari. Il maltempo che ha imperversato lunedì ha portato alla cancellazione di 700 voli soltanto nello scalo di Dallas. Per l’emergenza maltempo nello stato c’è attualmente un milione di persone al buio.

Video da: X

