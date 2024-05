La Lega vuole vietare le immagini della pianta di canapa su cartelli, manifesti e magliette

La Lega vuole vietare l’uso di immagini o disegni che riproducano la pianta di canapa su cartelli, manifesti e magliette. Un emendamento al Ddl sicurezza presentato dal deputato del Carroccio Iezzi prevede una pane da sei mesi a due anni di reclusione e una multa pari a 20 mila euro. «È repressione più totale degna dei regimi. Il leghista Iezzi, quello che vuole il carcere per chi protesta contro il ponte, ha presentato un emendamento che prevede 2 anni di carcere per chi indossa magliette o fa immagini con il logo della cannabis. Sì può dire che è uno schifo?», fa sapere Angelo Bonelli di Avs. Nei giorni scorsi il governo aveva presentato un altro emendamento al Ddl in cui vietava la vendita per usi non industriali.

