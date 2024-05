Superbonus: Poste Italiane blocca l’acquisto di crediti a partire da oggi

A partire da oggi, Poste Italiane ha interrotto l’acquisto di crediti legati al Superbonus. È quanto annuncia l’ente stesso con un avviso pubblicato nella sezione dedicata a «Superbonus e altri crediti d’imposta» sul sito ufficiale dell’azienda. Nella nota si legge: «Dal 30 maggio, on è più possibile effettuare nuove richieste di cessione di crediti d’imposta, ai sensi del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i». Per quanto riguarda le richieste di cessione ricevute prima del 30 maggio, l’ente fa sapere che saranno esaminate secondo le procedure ordinarie e le normative vigenti. Poste Italiane precisa, inoltre, che non è obbligata a concludere contratti, riservandosi il diritto di valutare l’accettazione delle richieste di cessione a propria discrezione. Alla fine dell’anno scorso, era stata riattivata la piattaforma per l’acquisto dei crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali per interventi edilizi. Questa piattaforma era l’unico canale attraverso il quale gli utenti potevano inviare le proprie richieste o proposte di vendita dei crediti edilizi. Poste rispondeva via email, richiedendo di volta in volta la documentazione necessaria. L’intera procedura era telematica, gestita tra la piattaforma e la posta elettronica.

