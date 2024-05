Donald Trump condannato per frode per il caso Stormy Daniels: è la prima volta nella storia per un ex presidente Usa

L’ex presidente Usa Donald Trump è colpevole di tutti e 34 i reati di cui è stato accusato nell’ambito dell’inchiesta per frode sul caso Stormy Daniels. Lo ha stabilito questa sera all’unanimità la giuria del tribunale di Manhattan. Trump era accusato di frode per occultare la somma (130mila dollari) che il suo allora avvocato, Michael Cohen, versò a Daniels. Nel 2016 infatti, poco prima delle elezioni presidenziali, gli uomini di Trump tentarono di “comprare” il silenzio della pornostar, oggi 45enne, che si apprestava a rivelare i dettagli scabrosi della relazione extra-coniugale che i due ebbero nel 2006 dopo essersi conosciuti ad un torneo di golf sul Lago di Tahoe, in Nevada. Cohen sborsò quel maxi-pagamento di tasca sua, che gli venne poi rimborsato fittiziamente – secondo l’accusa – come spese legali, in violazioen della legge sui finanziamenti elettorali. La difesa di Donald Trump aveva sempre tentato di smontare tale ricostruzione.

Sentenza storica: cosa può succedere ora

Quella di oggi è la prima storica sentenza di un tribunale Usa contro un ex presidente in un processo penale. Da stasera, a poco più di quattro mesi dal voto, Trump è anche il primo candidato alla Casa Bianca a correre da pregiudicato, status che pure non gli impedirebbe secondo le norme Usa vigenti di essere rieletto. La condanna stabilita per Trump per i 34 capi di accusa riconosciuti sarà resa pubblica il prossimo 11 luglio: può variare da una semplice multa, alla messa in prova, sino ad un massimo di 4 anni di carcere.

Leggi anche: