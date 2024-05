Brad Pitt, la figlia Shiloh compie 18 anni e chiede al tribunale di cancellare il cognome del padre: terrà quello della madre

Anche Shiloh Nouvel, prima figlia naturale di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha deciso di prendere le distanze dal padre in modo netto. Così il giorno del suo diciottesimo compleanno ha presentato una richiesta in tribunale per eliminare il cognome del padre Pitt e per mantenere solo quello della madre Jolie. Secondo quanto riportato dal sito TMZ, la domanda è ancora in attesa di approvazione da parte del giudice, ma sembra solo una questione di tempo prima che diventi ufficiale. Questa decisione sorprende molti, dato che, nonostante il divorzio burrascoso tra i due ex coniugi, Shiloh sembrava essere rimasta quella più vicina al padre. Maddox, il figlio adottivo più grande, è stato il primo a tagliare i ponti anni fa, definendo Pitt «una persona orribile» e testimoniando contro di lui in un processo per violenza domestica avviato dalla madre. Anche l’altra figlia Zahara utilizza solo il cognome Jolie nei documenti non ufficiali da diverso, mentre proprio pochi giorni fa, la figlia Vivienne ha scelto di comparire solo come Jolie nelle locandine del musical The Outsiders, progetto realizzato con la madre. Anche se non è chiaro se Vivienne abbia già ufficializzato il cambiamento. Questa scelta si inserisce nel contesto di una lunga guerra familiare, dove le accuse di Jolie contro Pitt risalgono a ben prima del famoso episodio del volo aereo per Los Angeles nel 2016, che ha segnato l’inizio della fine del loro matrimonio.

Leggi anche: