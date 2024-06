Tenta di uccidere l’ex moglie, ma la pistola si inceppa e lei lo disarma. Arrestato un 87enne nel Catanese: la donna salvata dai vicini

Voleva uccidere la sua ex moglie con la sua pistola un 87enne che viveva con lei in una villetta di Pedara, nel Catanese, in locali separati. Quando il pensionato, ex dipendente delle ferrovie originario di Caserta, si è trovato davanti alla donna e ha premuto il grilletto, la pistola si è inceppata. L’uomo però non si è fermato e ha aggredito l’ex moglie colpendola alla testa con il calcio della pistola. La donna a quel punto è riuscita a disarmare l’uomo, che l’ha anche colpita con il bastone che usava per caminare. E poi ha provato a strangolarla. Come ha riportato per prima l’emittente ReiTv, a fermare la furia del pensionato sono stati i vicini di casa, che sono corsi nella villetta dopo aver sentito urlare la donna, portata via in attesa dell’attivo dei carabinieri.

Il tentato omicidio è avvenuto ieri pomeriggio, 31 maggio, quando nella villetta non erano presenti le figlie della coppia, che vivono con loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata per un vecchio contenzioso economico tra gli ex coniugi. I carabinieri hanno sequestrato l’arma usata dal pensionato, trovata per terra dopo che l’ex moglie era riuscita a sfilargliela dalle mani. Si tratta di una Beretta calibro 7,65 con il numero di matricola cancellato. La donna è stata portata in ospedale ad Acireale con diverse ferite. Ma è rimasta sempre vigile, riuscendo a raccontare i carabinieri la sua versione dei fatti. Il pensionato è stato arrestato per tentato omicidio e ricettazione di arma da fuoco. Dopo essere stato interrogato dai carabinieri, è stato portato in una struttura protetta, dove dovrà restare agli arresti domiciliari in attesa della convalida del gip.

