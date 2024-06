Qatar-Egitto-Usa: «Hamas e Israele accettino l’accordo presentato da Joe Biden»

In una dichiarazione congiunta rilasciata nella serata di oggi, 1 giugno, Qatar, Stati Uniti ed Egitto hanno chiesto ad Hamas e Israele di finalizzare gli accordi sulla base dei principi presentati ieri sera dal presidente americano Joe Biden. Il presidente Usa aveva rivelato alcuni dettagli sulla nuova proposta di accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza: secondo le poche informazioni condivise, l’esercito israeliano nella prima fase accetterebbe una tregua militare sulla Striscia per sei settimane. La dichiarazione odierna arriva dopo gli incontri e i colloqui tenutisi tra il segretario di Stato Anthony Blinken e i funzionari dei vari Paesi. «Egitto, Stati Uniti e Qatar sottolineano che i principi presentati da Biden porteranno sollievo immediato sia ai residenti di Gaza che ai rapiti e alle loro famiglie. L’accordo offre una tabella di marcia per un cessate il fuoco permanente e la fine della crisi», si legge nel messaggio rilasciato anche dal Ministero degli Esteri del Qatar.

