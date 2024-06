Elodie scimmiotta Mahmood, un gigante Pino D’angiò, inspiegabile Bello Figo – Le nostre recensioni delle uscite della settimana

C’è sempre un weekend, ogni anno, in cui esplodono i tormentoni estivi, senza lasciare scampo, senza lasciare scelta, senza alcuna pietà. Weekend musicali nei quali quell’ammiccamento ad una certa superficialità stagionale diventa regola. Ecco, ci siamo, è arrivato anche quest’anno. Ci prova Elodie ma lo stile Mahmood non le calza benissimo, ci provano Fedez ed Emis Killa ma non pungono, ci provano Alessandra Amoroso e BigMama ma risultano poco autentiche, ci provano i Boomdabash e vanno benino, molto meglio però Francesco Renga e Nek, chimica ma godibilissima la proposta dei Ricchi e Poveri, di un altro livello Pino D’Angiò. Dopo aver vinto Amici, Sanremo e aver fatto un figurone all’Eurovision, finalmente esce un intero album di Angelina Mango ed è un prodotto pop moderno ed efficace. Niente male. La sezione dischi rimane comunque succulenta: gigantesco quello di MadMan, illuminante quello di Bravo, Bravissimo, un viaggio fascinoso quello dei Sxrrxwland. Sostanziose anche le bocciature, Anna fallisce il tormentone rap, e sempre in zona rap male anche Sacky, Tony Boy e Vale Pain. Non brilla nemmeno Matteo Paolillo, ma decisamente oltre la bocciatura, in quel mondo in cui l’inspiegabile flirta con l’assurdo, troviamo Bello Figo. Per riprenderci abbiamo bisogno di Gas, che è sia il titolo del nuovo singolo degli Psicologi che di quello di Kid Lost e Taxi B, stupendi entrambi. Poi serve anche una consistente dose di Fuera, di un altro pianeta, come al solito. Se la situazione non è ancora risolta consigliamo sicuramente i nuovi pezzi di M.E.R.L.O.T. e Centomilacarie, delle delizie. Chicca della settimana: Nolotov di Brucherò nei pascoli. Una bomba vera. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.